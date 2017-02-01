Посольство Узбекистана подтвердило гибель двух своих граждан в ДТП

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Двое граждан Узбекистана погибли в результате крупного ДТП в Новой Москве, сообщили РИА Новости в посольстве Узбекистана в РФ.

"По информации МЧС, в результате ДТП погибли двое граждан Узбекистана. Посольство выясняет, есть ли среди пострадавших наши граждане", — говорится в сообщении посольства.

Авария произошла на повороте с Варшавского шоссе на деревню Коротыгино: столкнулись УАЗ и Toyota. По данным источника РИА Новости в экстренных службах, погибли девять человек, выжили только трое.