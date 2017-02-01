Навальный не подписал документы о мере пресечения

МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Глава "Фонда борьбы с коррупцией" Алексей Навальный и экс-глава "Вятской лесной компании" Петр Офицеров, обвиняемые по делу о хищении средств "Кировлеса", отказались подписывать документы о мере пресечения, их адвокаты намерены обжаловать подписку о невыезде подзащитных, сообщили РИА Новости в Ленинском суде Кирова.

В среду Ленинский суд Кирова запретил Навальному и Офицерову покидать город. Срок подписки о невыезде, согласно решению суда, установлен до 10 февраля.

Защита заявляет, что пока решение не вступило в законную силу. Навальный и Офицеров отказались подписывать документы о мере пресечения. В деле объявлен перерыв до четверга.

По утверждению адвокатов Навального, в период обжалования обвиняемым за нарушение избранной меры пресечения ничего не грозит.

В 2013 году Навального приговорили к пяти годам условно за растрату имущества госпредприятия "Кировлес". Верховный суд России позднее отменил обвинительный приговор с учетом постановления Европейского суда по правам человека, и сейчас дело находится на новом рассмотрении в суде Кирова. Кроме того, Навальный ранее получил условный срок по делу о хищении денег у компании "Ив Роше".

Обвинения по всем делам Навальный категорически отвергает, считая свое уголовное преследование политически мотивированным.