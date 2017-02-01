СК по Чувашии выясняет причины падения женщины в емкость с кипятком

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 фев — РИА Новости. Следователи организовали проверку по факту падения сотрудницы одного из промышленных предприятий Чувашии в емкость, где находилась вода при температуре кипения, сообщило в среду республиканское следственное управление Следственного комитета РФ.

"Утром 1 февраля на территории одного из промышленных предприятий города Новочебоксарска Чувашии после забора проб бетона в пропарочной камере 41-летняя лаборант упала в нишу камеры, где находилась вода температурой около 100 градусов. В результате женщина получила ожоги около 45% поверхности тела. По данному факту следователи проводят доследственную проверку", — говорится в сообщении.

Женщине помогли выбраться из воды другие работники предприятия, услышав ее крики. Пострадавшую госпитализировали в больницу, где сейчас оказывают медицинскую помощь. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза.

В ходе проверки следователям предстоит дать правовую оценку исполнению требований закона об охране труда и техники безопасности на предприятии, а также выяснить причины из-за чего произошел несчастный случай. Для этого к проверке привлечены специалисты госинспекции труда Чувашии.