В Москве назвали причину столкновения самолета с погрузчиком в Домодедово

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Пассажирский самолет столкнулся с автопогрузчиком в аэропорту Домодедово 14 января из-за того, что командир не обеспечил безопасного расстояния при движении самолета, а также из-за отсутствия контроля со стороны диспетчера, сообщила в среду Московская межрегиональная транспортная прокуратура по результатам проведенной проверки.
"Данный инцидент произошел вследствие необеспечения командиром воздушного судна безопасного расстояния между самолетом и препятствием при движении по маршруту, а также отсутствия контроля за движением воздушного судна со стороны диспетчера по обслуживанию наземного движения ООО "Домодедово Слот Аллокейшен", — говорится в сообщении.
Прокуратура в адрес генерального директора "Домодедово Слот Аллокейшен" внесла представление об устранении нарушений закона. Для принятия мер прокурорского реагирования в отношении экипажа самолета информация направлена в Саратовскую транспортную прокуратуру.