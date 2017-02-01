В Москве назвали причину столкновения самолета с погрузчиком в Домодедово

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Пассажирский самолет столкнулся с автопогрузчиком в аэропорту Домодедово 14 января из-за того, что командир не обеспечил безопасного расстояния при движении самолета, а также из-за отсутствия контроля со стороны диспетчера, сообщила в среду Московская межрегиональная транспортная прокуратура по результатам проведенной проверки.

Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" перед вылетом из Москвы в Саратов столкнулся с погрузчиком Домодедово 14 января. Ни один из 61 пассажира не пострадал.

"Данный инцидент произошел вследствие необеспечения командиром воздушного судна безопасного расстояния между самолетом и препятствием при движении по маршруту, а также отсутствия контроля за движением воздушного судна со стороны диспетчера по обслуживанию наземного движения ООО "Домодедово Слот Аллокейшен", — говорится в сообщении.

Прокуратура в адрес генерального директора "Домодедово Слот Аллокейшен" внесла представление об устранении нарушений закона. Для принятия мер прокурорского реагирования в отношении экипажа самолета информация направлена в Саратовскую транспортную прокуратуру.