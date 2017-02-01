Пензенский губернатор поручил в сжатые сроки устранить прорыв теплотрассы

САРАТОВ, 1 фев — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев потребовал от энергетиков устранить в сжатые сроки прорыв теплотрассы на территории Пензенской ТЭЦ-1, в результате которого 206 домов в среду остались без отопления, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы главы региона Дина Черемушкина.

Ранее в областной прокуратуре сообщили, что в среду в результате прорыва теплотрассы без тепла остались 206 многоквартирных домов в Ленинском и Железнодорожном районах Пензы, устранение аварии планируется в срок менее суток. В ведомстве отметили, что прорыв теплотрассы не связан с крупной аварией на ТЭЦ-1, случившейся 26 января, а вызван высоким процентом износа теплосетей. В мэрии Пензы уточнили, что прорыв произошел на территории ТЭЦ-1.

"Губернатор дал поручение ликвидировать аварию в самые сжатые сроки и потребовал, чтобы частная компания обеспечила работу ремонтных бригад в круглосуточном режиме. Вопрос на личном контроле губернатора", — сказала собеседница агентства.

Черемушкина уточнила, что отключение системы произошло в 18.00 мск, специалисты работают над устранением прорыва.

Старший помощник прокурора региона Светлана Артамонова сообщила РИА Новости, что прокуратура взяла ситуацию с устранением прорыва теплотрассы и восстановлением теплоснабжения в домах жителей Пензы под контроль.

В настоящее время температура воздуха в Пензе составляет минус 9 градусов.

Обрушение кровли на Пензенской ТЭЦ-1 произошло днем 26 января, погиб один человек. По данным прокуратуры, в результате аварии произошли четыре прорыва на тепломагистралях города, что привело к нарушению теплоснабжения в 471 жилом доме. В городе с 27 по 30 января вводился режим ЧС. В Минэнерго РФ во вторник заявили, что теплоснабжение потребителей Пензы восстановлено в полном объеме к 22.30 мск 30 января.