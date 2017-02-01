Профильная комиссия СПЧ взяла на контроль ситуацию в детском доме в Чите

МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Комиссия по общественному контролю Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ взяла на контроль ситуацию в детском доме в Чите, члены СПЧ находятся в контакте с правозащитниками и воспитателями, при необходимости готовы выехать в регион, сообщила РИА Новости руководитель комиссии, ответственный секретарь СПЧ Яна Лантратова.

Ранее СК сообщил о доследственной проверке в скандально известном Читинском центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей, имени Владимира Подгорбунского, где, по данным регионального детского омбудсмена, руководство скрыло попытку суицида 15-летней девушки и аборта ее ровесницы. В самом учреждении РИА Новости информацию о проверке подтвердили. Позже в минсоцзащиты края со ссылкой на заместителя министра Зинаиду Пояркову сообщили, что директор детдома сразу же оповестила об этих фактах региональные власти.

"Комиссия по общественному контролю СПЧ взяла на контроль ситуацию с детдомом Читы. Сейчас мы находимся в контакте с правозащитниками, воспитателями, представителями НКО. Если необходимо будет наше участие и наш выезд, мы готовы туда выехать вместе с экспертами", — сказала Лантратова.

Она отметила, что рано делать выводы, в ситуации нужно разобраться, дождаться результатов проверки следственных органов.

О детском доме №1 Читы заговорили после того, как Лантратова передала правоохранителям информацию о фактах жестокого обращения с воспитанниками детдома.

В ноябре 2015 года региональное следственное управление возбудило уголовное дело в отношении воспитателя детского дома Елены Смолиной. В ходе расследования уголовного дела было выявлено еще множество нарушений. По всем фактам было возбуждено свыше десятка уголовных дел, в настоящее время дела переданы в суд. Сама Смолина в ноябре 2016 года была признана судом виновной в истязании, незаконном лишении свободы воспитанников и приговорена к 4,5 года колонии общего режима.