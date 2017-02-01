Крупное ДТП в Новой Москве: девять человек погибли и трое пострадали

МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Девять человек погибли и трое получили травмы в результате столкновения двух машин в Новой Москве, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.

До этого столичная Госавтоинспекция сообщала о восьми погибших и троих пострадавших.

Авария произошла на повороте с Варшавского шоссе на деревню Коротыгино: столкнулись УАЗ и Toyota, в результате чего отечественный автомобиль загорелся, внутри оказались заблокированы люди.

Машины и вертолеты



Авария произошла днем в среду. От сильного удара автомобиль УАЗ загорелся, в нем оказались заблокированы люди. Спасатели потушили автомобиль и начали вытаскивать людей из машины, однако спасти удалось не всех.

К месту ДТП вылетели два спасательных вертолета Московского авиационного центра. Им удалось эвакуировать двух пострадавших: одного в ГКБ №36, второй борт доставил пострадавшего в НИИ имени Склифосовского. Один из пострадавших в тяжелом состоянии — он находился в горящем автомобиле, после того, как случилась авария.

Позднее в пресс-службе Московского авиационного центра (МАЦ) сообщили, что состояние второго пострадавшего также оценивается как тяжелое. "Второй мужчина, лет 40-45, доставлен в НИИ имени Склифосовского. Его состояние оценивается как тяжелое", — сказал собеседник агентства.

Выжили только трое



Источник в экстренных службах заявил РИА Новости, что в результате девять человек погибли и пострадали трое. "По последним данным, девять человек погибли, три пострадали", — сказал он.

Официально эта информация пока не подтверждена. Ранее в УГИБДД Москвы заявляли о восьми погибших и трех пострадавших.

В свою очередь, депздрав Москвы также сообщил о восьми погибших в аварии, однако, по информации департамента, с места ДТП были госпитализированы четыре человека.

"В результате ДТП на данный момент 12 пострадавших, из них восемь погибли. Два человека в тяжелом состоянии и два — в состоянии средней степени тяжести. Сейчас они находятся в медицинских организациях города", — отметили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

Граждане Киргизии среди погибших



Позже источник в экстренных службах рассказал РИА Новости, что среди погибших, по предварительным данным, есть граждане Киргизии.

"В числе погибших есть граждане Киргизии", — сказал собеседник агентства, добавив, что точное их число сейчас устанавливается.

Пресс-атташе дипмиссии Киргизии Гулбарчын Байымбетова сообщила РИА Новости, что посольство Киргизии в РФ проверяет информацию, есть ли среди пострадавших в крупном ДТП в Новой Москве киргизские граждане. "Наши сотрудники выехали на место происшествия для выяснения всех обстоятельств", — сказала она.