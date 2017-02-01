В больнице Ивантеевки после смерти подростка проведут проверку

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Росздравнадзор проведет проверку по факту смерти подростка в подмосковной Ивантеевке из-за неверного диагноза, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Ранее Следственный комитет России сообщил, что 14-летний подросток скончался в больнице подмосковной Ивантеевки (Пушкинский район) из-за неправильного диагноза. Следствие установило, что мальчик был доставлен в детское отделение указанного медучреждения 26 января. Отмечается, что состояние подростка оценивалось как крайне тяжелое. Через несколько часов подросток скончался.

"Территориальный орган по Москве и Московской области проводит проверку по факту смерти подростка в Ивантеевке", — сообщили в Росздравнадзоре.

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