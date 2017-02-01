В Екатеринбурге осудили заключенных, убивших сокамерника

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Суд в Екатеринбурге приговорил к различным срокам в колонии строгого режима Егора Мамонтова, Сергея Бессонова, Мурада Агамалиева и Назира Садова, которые, находясь в заключении, в течение полугода вымогали у своего сокамерника деньги, а когда тот перестал платить, избили его, в результате чего он скончался, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Следствием установлено, что Мамонтов и Бессонов, отбывающие наказание за хранение наркотиков, в течение полугода вымогали деньги у одного из осужденных. Денежные средства в размере пяти тысяч рублей в месяц они требовали перечислять на банковскую карту матери Бессонова. Так, отмечается, что Мамонтов, числясь дневальным, а также Бессонов, будучи его правой рукой, создавали потерпевшему "невыносимые условия существования". Когда потерпевший перестал платить, его избили Мамонтов, Садов и Агамалиев, в результате чего потерпевший скончался от множественных травм и кровопотери.

"Верх-Исетский районный суд города Екатеринбурга на основании доказательств, представленных государственным обвинителем, вынес приговор по уголовному делу в отношении Егора Мамонтова, Сергея Бессонова, Мурада Агамалиева, Назира Садова… Суд приговорил всех фигурантов к наказанию в виде реального лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", — говорится в сообщении.

Отмечается, что Мамонтов осужден на 15 лет лишения свободы, Садов — на 12 лет лишения свободы, Агамалиев — на 11 лет лишения свободы, Бессонов — на срок 5 лет и 6 месяцев. Они признаны виновными в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего, и в вымогательстве.

Кроме того, суд взыскал со всех осужденных солидарно в пользу матери погибшего 500 тысяч рублей в качестве возмещения материального ущерба, а также с каждого от 500 до 600 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.