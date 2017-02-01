В Екатеринбурге осудили заключенных, убивших сокамерника

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Суд в Екатеринбурге приговорил к различным срокам в колонии строгого режима Егора Мамонтова, Сергея Бессонова, Мурада Агамалиева и Назира Садова, которые, находясь в заключении, в течение полугода вымогали у своего сокамерника деньги, а когда тот перестал платить, избили его, в результате чего он скончался, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
"Верх-Исетский районный суд города Екатеринбурга на основании доказательств, представленных государственным обвинителем, вынес приговор по уголовному делу в отношении Егора Мамонтова, Сергея Бессонова, Мурада Агамалиева, Назира Садова… Суд приговорил всех фигурантов к наказанию в виде реального лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", — говорится в сообщении.
Кроме того, суд взыскал со всех осужденных солидарно в пользу матери погибшего 500 тысяч рублей в качестве возмещения материального ущерба, а также с каждого от 500 до 600 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.