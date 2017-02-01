В Квартире в Ярославской области произошел взрыв пропанового баллона

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Утечка из пропанового баллона в одной из квартир жилого дома в Рыбинском районе Ярославской области привела к взрыву газовоздушной смеси, есть пострадавшие, сообщает главк МЧС по Ярославской области.

"31 января 2017 года поступило сообщение о взрыве газовоздушной смеси без последующего горения, в результате утечки из пропанового баллона в квартире многоквартирного жилого дома в населенном пункте Большая Белева Рыбинского района Ярославской области… В результате взрыва есть пострадавшие", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате взрыва были повреждены межкомнатные не капитальные стены, выбиты стекла в окнах пяти квартир, но несущие конструкции и межэтажные плиты дома не повреждены. МЧС не сообщает количество пострадавших.