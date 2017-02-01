Суд обязал организаторов подпольных казино на Камчатке заплатить штраф

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 фев – РИА Новости. Организаторы незаконного игорного бизнеса на Камчатке по решению суда заплатят государству 174,5 миллионов рублей, сообщает краевая прокуратура.

Двое предпринимателей были осуждены в июне прошлого года за организацию игорных клубов в городах Петропавловск-Камчатский и Елизово. Им назначены наказания в виде 4 и 3,5 лет колонии. Незаконную деятельность бизнесмены осуществляли под покровительством трех должностных лиц органов внутренних дел, в числе которых был начальник регионального УБЭП. Бывшие сотрудники полиции также осуждены и отбывают наказание.

"Согласно приговору организаторы игорных клубов с 2009 по 2013 годы совместно получили доход от незаконной предпринимательской деятельности в сумме почти 229 миллионов рублей. Кроме того, с февраля 2012 по май 2013 года один из мужчин самостоятельно получил от той же незаконной деятельности более 62 миллионов рублей. Часть средств, полученных преступным путем, в размере 117 миллионов рублей конфискована в доход государства", — говорится в сообщении.

Отмечается, что после вступления приговора в законную силу прокурор Камчатского края обратился в суд с исковым заявлением о взыскании с осужденных в доход государства оставшихся 174,5 миллионов рублей, полученных от незаконной деятельности.

"Петропавловск-Камчатский городской суд с участием представителя прокуратуры края рассмотрел гражданское дело и удовлетворил требования прокурора в полном объеме. Решение суда пока не вступило в силу", — сказал представитель надзорного ведомства.

На имущество и денежные средства осужденных наложен арест.