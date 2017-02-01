На Алтае произошло землетрясение магнитудой 4

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Подземный толчок магнитудой 4 произошел в ночь на среду в 206 километрах к юго-западу от Горно-Алтайска, сообщили в ГУ МЧС региона.

"В 00.26 местного времени в Усть-Коксинском районе Республики Алтай в 8 километрах южнее села Талда произошло землетрясение на глубине 10 километров. В населенных пунктах толчки не ощущались", — говорится в сообщении.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Единой географической службы Российской академии наук, сейсмособытие имело координаты эпицентра 50.26 градусов северной широты и 84.71 градусов восточной долготы.