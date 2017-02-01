К судну, горевшему у берегов Владивостока, вновь выехали спасатели

ВЛАДИВОСТОК, 1 фев – РИА Новости. Спасатели вновь отправились к брошенному в акватории Амурского залива во Владивостоке судну, которое вчера загорелось, чтобы решить вопрос тушения, сообщил РИА Новости представитель краевого главка МЧС РФ.

Накануне представитель Морского спасательного центра "Владивосток" сообщил, что на расстоянии около 2,3 километра от берега горит брошенное судно. Во вторник во второй половине дня спасатели отправились на разведку. Они установили, что возгорание произошло на верхней палубе и автомобильной палубе в кормовой части судна.

"Сегодня на место с применением судна на воздушной подушке выехала оперативная группа ДВРПСО и специалисты службы пожаротушения. Будут на месте оценивать обстановку", — сказал собеседник.

Также главк МЧС сообщает, что организовано взаимодействие с Владивостокским морским спасательно-координационным центром по возможному привлечению буксира ледокольного типа, чтобы доставить личный состав и тушить пожар. В готовности находятся несколько звеньев газодымозащитной службы.

Так временем местные СМИ сообщают о том, что судно перестало дымить еще вечером вторника, отмечается, что выгорела судовая надстройка.

Судно Yeruslan, которое ранее неоднократно арестовывали за долги перед моряками, судовладелец бросил. Сейчас оно стоит в акватории, местные жители посещают его, добираясь туда по льду.