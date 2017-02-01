У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,7

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 фев – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в акватории Тихого океана у берегов Камчатки, сообщили РИА Новости в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.

"Сейсмическое событие произошло в среду утром по местному времени в акватории Тихого океана в 80 километрах от самой южной точки полуострова — мыса Лопатка. Эпицентр находился на глубине 137 километров в 290 километрах юго-западнее Петропавловска-Камчатского. Энергетический класс землетрясения — 10,9", — сказал представитель службы.

В краевом главке МЧС сообщили, что землетрясение в населенных пунктах Камчатского края не ощущалось. Жертв и разрушений нет. Угроза цунами не объявлялась.