В Москве завели дело на девушек за попытку кражи на чужом корпоративе

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Полиция Москвы возбудила уголовное дело о покушении на грабеж против двух девушек, попытавшихся унести с новогоднего корпоратива Росгосстрах банка вино и виски, сообщил адвокат Михаил Ошеров.

"Девушка не является сотрудницей банка. Увидела в Instagram объявление о корпоративе Росгострах банка со свободным входом, решила с подругой пойти, чтобы познакомиться с красивыми мужчинами. Познакомиться не удалось, решила хоть шампанского взять", — сказал Ошеров, бюро которого защищает одну из девушек.

По его словам, когда девушки, прихватив бутылку "Абрау-Дюрсо" и бутылку Jameson, попытались выйти из гостиницы, где проходила вечеринка, их остановила некая женщина и вызвала полицию. Адвокат отмечает, что против них возбудили дело по статье "Покушение на грабеж, совершенный организованной группой", предполагающей наказание до семи лет лишения свободы. По его данным, потерпевшей по делу является руководитель одного из отделов отдела банка.

"Марина Москвина 26 декабря около 10 часов вечера совместно с Юлией Морозовой прошли в банкетный зал гостиницы "Корстон", где вступили в преступный сговор, направленный на открытое хищение чужого имущества", — говорится в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости.