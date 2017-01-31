Судебные приставы сопровождают Навального в аэропорт для отправки в Киров

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Судебные приставы сопровождают оппозиционера Алексея Навального в один из московских аэропортов для посадки в самолет до Кирова, сообщил РИА Новости официальный представитель управления ФССП по Москве Тимур Коробицын.

Ранее Коробицын сообщал, что приставы принудительно доставят Навального в Ленинский суд Кирова, где пересматривается дело "Ив Роше".

"В настоящее время наши сотрудники сопровождают Алексея Навального в один из столичных аэропортов. Ожидаем, что уже сегодня вечером он будет в Кирове", — сказал Коробицын.

В 2013 году Навального приговорили к пяти годам условно за растрату имущества "Кировлеса". Верховный суд позднее отменил обвинительный приговор с учетом постановления Европейского суда по правам человека, и сейчас дело находится на новом рассмотрении в суде Кирова. Кроме того, Навальный ранее получил условный срок по делу о хищении денег у компании "Ив Роше".