Вероятный похититель девочки в Оренбурге пытался похитить еще двух девочек

УФА, 19 янв — РИА Новости. Мужчина, обвиняемый в похищении 12-летней девочки в Оренбурге, за 10 минут до преступления пытался таким же образом насильно посадить в автомобиль еще двух девочек, но они смогли убежать, сообщил РИА Новости представитель СК РФ по Оренбургской области.

"Следователям очень помогли жители города и волонтеры, которые в считанные часы подключились к поискам ребенка, предоставляя следствию данные с видеокамер автомобилей и зданий. Таким образом, удалось отследить передвижение преступника и задержать его. После того, как сообщили в прессе и социальных сетях о похищении, то сразу же появилась информация о том, что в этот же день мужчина пытался усадить двух девочек в машину, но они смогли вырваться. Девочки дали подробное описание мужчины и его автомобиля, что тоже помогло в поиске", — рассказал собеседник.

Он отметил, что этих детей мужчина пытался похитить за 10 минут до похищения 12-летней девочки.

Как сообщалось ранее, следователи обнаружили в автомобиле задержанного бутылки с жидкостью, которой обвиняемый поил похищенную девочку, предположительно, "подавляя ее адекватное восприятие происходящего и волю к сопротивлению". Также отмечалось, что при проверке обвиняемого по ДНК-учетам уже выявлены совпадения с преступлениями против половой неприкосновенности двоих детей в Пермском крае в 2011 году.