Вероятный похититель девочки в Оренбурге пытался похитить еще двух девочек

УФА, 19 янв — РИА Новости. Мужчина, обвиняемый в похищении 12-летней девочки в Оренбурге, за 10 минут до преступления пытался таким же образом насильно посадить в автомобиль еще двух девочек, но они смогли убежать, сообщил РИА Новости представитель СК РФ по Оренбургской области.
Он отметил, что этих детей мужчина пытался похитить за 10 минут до похищения 12-летней девочки.
Как сообщалось ранее, следователи обнаружили в автомобиле задержанного бутылки с жидкостью, которой обвиняемый поил похищенную девочку, предположительно, "подавляя ее адекватное восприятие происходящего и волю к сопротивлению". Также отмечалось, что при проверке обвиняемого по ДНК-учетам уже выявлены совпадения с преступлениями против половой неприкосновенности двоих детей в Пермском крае в 2011 году.