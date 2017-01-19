В Саратовской области выявили два очага АЧС

САРАТОВ, 19 янв – РИА Новости, Эдуард Демьянец. Первый в этом году очаг африканской чумы свиней (АЧС) среди домашних свиней выявлен в частном подворье в Саратовской области, одновременно выявлена вспышка этого заболевания в дикой природе, сообщила РИА Новости в четверг пресс-секретарь областного управления ветеринарии Анна Чурсова.

По ее словам, оба очага АЧС выявлены в регионе в среду.

"Лабораторией выявлен генетический материал возбудителя АЧС при исследовании биоматериала от двух свиней, павших в личном подсобном хозяйстве жителя райцентра Мокроус Федоровского района. Ветслужба проводит карантинные мероприятия по ликвидации очага инфекции", — сказала собеседница агентства.

Чурсова уточнила, что также очаг АЧС выявлен в лесной зоне Духовницкого района Саратовской области, где зафиксирован падеж пяти диких кабанов.

Ранее сообщалось, что в 2016 году в Саратовской области среди домашних свиней было зафиксировано 40 очагов АЧС: на территории четырех фермерских хозяйств и в 35 частных подворьях в Татищевском, Балашовском, Романовском, Турковском, Аркадакском, Петровском, Самойловском, Новобурасском и Хвалынском районах, а также на мясокомбинате в Саратове. В режиме карантина оставались ряд охотничьих хозяйств области.

АЧС – заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных согласно Международной классификации заразных болезней животных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами. В России АЧС распространяется с 2007 года. В этом году вспышки АЧС были зафиксированы в Ростовской области и в Крыму.