Суд продлил срок ареста генерала ФСО Лопырева еще на три месяца

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Девяносто четвертый гарнизонный военный суд продлил еще на три месяца срок ареста генерала ФСО Геннадия Лопырева, обвиняемого в получении взятки, сообщили РИА Новости в суде.

"Суд в четверг удовлетворил ходатайство следствия о продлении Лопыреву меры пресечения в виде заключения под стражу еще на три месяца — до 23 апреля", — сказал представитель суда.

Как ранее сообщила и.о. руководителя управления взаимодействия со СМИ СК РФ Светлана Петренко, в отношении Лопырева возбуждено уголовное дело о взяточничестве. По данным следствия, он получал взятки от руководителей ряда коммерческих структур за общее покровительство при заключении и исполнении государственных контрактов на проведение ремонтно-строительных работ. Генералу уже предъявлено обвинение.