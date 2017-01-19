СК выясняет причины гибели кировской пенсионерки в роднике на Крещение

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 янв — РИА Новости. Следователи в Кировской области выясняют обстоятельства гибели пенсионерки, тело которой нашли в роднике 19 января, сообщило региональное следственное управление СК РФ.

В православии 19 января является праздником Крещения Господня и бытует мнение, что в этот день происходит освящение воды, в том числе вне церкви — на реках, прудах и в колодцах. Обряд происходит из глубокой христианской древности; водоосвящение в этот день на древнем русском языке называлось водокрещением.

"В ночь с 18 на 19 января 85-летняя жительница поселка Восточный Омутнинского района ушла на местный родник за водой и не вернулась. Утром 19 января родственники обнаружили ее тело в воде. По данному факту следователи организовали проверку и устанавливают обстоятельства случившегося", — говорится в сообщении.

Уточняется, что на теле пенсионерки видимых признаков насильственной смерти не обнаружено. Следователи не исключают, что произошел несчастный случай.