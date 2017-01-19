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Происшествия

Смертельный "Аллюр": под рухнувшим конным манежем в Бердске погибли двое

Тема:
Главное за 19 января 2017 года (15)
18:5619.01.2017
(обновлено: 19:16 19.01.2017)
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Спасатели на месте обрушения конного клуба в Бердске
© Фото: пресс-служба Сибирского регионального центра МЧС

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Жертвами обрушения кровли конного клуба "Аллюр" в городе Бердске Новосибирской области, по данным официального представителя регионального СУСК, стали 15-летний подросток и 45-летний мужчина; заведено уголовное дело.

Спасатели на месте обрушения конного клуба в Бердске
© Фото: ГУ МЧС России по Новосибирской области
Обрушившийся конный манеж под Новосибирском оказался самовольной постройкой

По данным пресс-службы полпреда в Сибирском федеральном округе, под завалами находилось семь человек, трое извлеченных из-под завалов доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести. Кроме того, в результате обрушения погибли три лошади, еще одной удалось выжить. Площадь обрушения составила порядка 500 квадратных метров.

Разбор завалов

На месте происшествия развернут оперативный штаб МЧС. Установлены световые башни. Организованы работы по разбору завалов. Работают спасатели, пожарные, кинологи, психологические службы. Группировка МЧС на месте обрушения увеличена до 280 человек за счет прибывших 150 военнослужащих Сибирского спасательного центра МЧС России.

Спасатели на месте обрушения конного клуба в Бердске
© Фото: ГУ МЧС России по Новосибирской области
Завалы на месте обрушения в конном клубе разбирают 280 человек
В работах задействованы 68 единиц техники, в том числе инженерная и тяжелая. Начальник пресс-службы ГУМЧС по региону Павел Винаков сообщил, что к месту ЧП стягивается тяжелая техника для разбора металлических конструкций здания. По предварительным данным, для полного окончания работ может потребоваться еще четыре часа.

Уголовное дело

Причиной обрушения кровли конного клуба мог стать скопившийся снег. "Точная причина обрушения будет установлена специальной комиссией. Но мы можем констатировать большие объемы снега на крыше здания", — сказал Винаков. Таким образом, одной из наиболее вероятных причин обрушения является "высокая снеговая нагрузка".

Спасатели на месте обрушения конного клуба в Бердске
© Фото: пресс-служба Сибирского регионального центра МЧС
Меняйло взял под личный контроль расследование обрушения в конном клубе
По факту обрушения крыши конного клуба следственными органами Следственного комитета России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления "производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", говорится в сообщении пресс-службы СКР.

На место происшествия незамедлительно выехала оперативно-следственная группа, устанавливаются причины обрушения крыши, отмечается в сообщении.

Полпред президента в СФО Сергей Меняйло взял под личный контроль расследование чрезвычайного происшествия в Бердске.

"Сергей Меняйло побывал на месте чрезвычайного происшествия в Бердске Новосибирской области, где обрушилась кровля манежа конного клуба, и взял под личный контроль ход расследования", — говорится в сообщении пресс-службы полпреда.

© МЧС РФ
Работа спасателей на месте обрушения конного клуба в Новосибирской области
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