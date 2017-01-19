Смертельный "Аллюр": под рухнувшим конным манежем в Бердске погибли двое

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Жертвами обрушения кровли конного клуба "Аллюр" в городе Бердске Новосибирской области, по данным официального представителя регионального СУСК, стали 15-летний подросток и 45-летний мужчина; заведено уголовное дело.

По данным пресс-службы полпреда в Сибирском федеральном округе, под завалами находилось семь человек, трое извлеченных из-под завалов доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести. Кроме того, в результате обрушения погибли три лошади, еще одной удалось выжить. Площадь обрушения составила порядка 500 квадратных метров.

Разбор завалов

На месте происшествия развернут оперативный штаб МЧС. Установлены световые башни. Организованы работы по разбору завалов. Работают спасатели, пожарные, кинологи, психологические службы. Группировка МЧС на месте обрушения увеличена до 280 человек за счет прибывших 150 военнослужащих Сибирского спасательного центра МЧС России.

Уголовное дело

В работах задействованы 68 единиц техники, в том числе инженерная и тяжелая. Начальник пресс-службы ГУМЧС по региону Павел Винаков сообщил, что к месту ЧП стягивается тяжелая техника для разбора металлических конструкций здания. По предварительным данным, для полного окончания работ может потребоваться еще четыре часа.

Причиной обрушения кровли конного клуба мог стать скопившийся снег. "Точная причина обрушения будет установлена специальной комиссией. Но мы можем констатировать большие объемы снега на крыше здания", — сказал Винаков. Таким образом, одной из наиболее вероятных причин обрушения является "высокая снеговая нагрузка".

По факту обрушения крыши конного клуба следственными органами Следственного комитета России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления "производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", говорится в сообщении пресс-службы СКР.

На место происшествия незамедлительно выехала оперативно-следственная группа, устанавливаются причины обрушения крыши, отмечается в сообщении.

Полпред президента в СФО Сергей Меняйло взял под личный контроль расследование чрезвычайного происшествия в Бердске.

"Сергей Меняйло побывал на месте чрезвычайного происшествия в Бердске Новосибирской области, где обрушилась кровля манежа конного клуба, и взял под личный контроль ход расследования", — говорится в сообщении пресс-службы полпреда.