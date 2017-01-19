Суд признал законным продление ареста Бориса Мазо по "делу реставраторов"

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Мосгорсуд в четверг признал законным продление ареста директору департамента управления имуществом и инвестиционной политики министерства культуры РФ Борису Мазо по "делу реставраторов", сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

"Апелляционная жалоба защитника Мазо оставлена без удовлетворения", — сказали в пресс-службе суда.

ФСБ возбудила уголовное дело в отношении некоторых руководящих работников министерства культуры РФ и ряда предпринимателей, подозреваемых в хищении государственных средств, выделенных на проведение реставрационных работ на объектах культурного наследия.

В рамках дела были заключены под стражу и находятся в СИЗО "Лефортово" экс-замминистра культуры Григорий Пирумов, глава ФГУП "Центр реставрации" Олег Иванов, директор департамента управления имуществом и инвестиционной политики министерства культуры Борис Мазо, глава компании "БалтСтрой" Дмитрий Сергеев, а также управляющий "БалтСтроя" Александр Коченов, предприниматель Никита Колесников, глава ФГКУ "Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации" Борис Цагараев и руководитель проекта ООО "Стройкомплект" и АО "БалтСтрой" Владимир Сванбек. В ноябре прошлого года стало известно, что все задержанные частично признали вину в инкриминируемых преступлениях.

Фигурантам дела вменяется ущерб на сумму более 100 миллионов рублей. Следствие считает, что деньги похищены при реставрации Новодевичьего монастыря, музея космонавтики в Калуге, Иоанно-Предтеченского монастыря, драмтеатра в Пскове и Изборской крепости.