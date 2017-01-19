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Происшествия

Завалы на месте обрушения в конном клубе разбирают 280 человек

Тема:
Обрушение конного клуба под Новосибирском (21)
18:1119.01.2017
(обновлено: 18:32 19.01.2017)
2914714
Спасатели на месте обрушения конного клуба в Бердске
© Фото: ГУ МЧС России по Новосибирской области

НОВОСИБИРСК, 19 янв — РИА Новости. Группировка МЧС на месте обрушения конного клуба в Бердске увеличена до 280 человек за счет прибывших 150 военнослужащих Сибирского спасательного центра МЧС России, сообщает ГУМЧС по региону.

Спасатели на месте обрушения конного клуба в Бердске
© Фото: пресс-служба Сибирского регионального центра МЧС
Работы на месте обрушения конного клуба завершатся в ближайшие часы

Как сообщает СК, 19 января 2017 года произошло обрушение крыши конного клуба "Аллюр", расположенного вблизи поселка Нового Новосибирской области. В результате обрушения крыши погиб ребенок 15 лет и мужчина 45 лет, двое подростков получили травмы и находятся в больнице.

"Дополнительно 150 военнослужащих Сибирского спасательного центра МЧС России из райцентра Коченево (Новосибирская область) прибыли в Бердск для ликвидации последствий обрушения конного клуба", — говорится в сообщении.

Спасатели на месте обрушения конного клуба в Бердске
© Фото: ГУ МЧС России по Новосибирской области
К обрушившемуся конному клубу в Бердске следует дополнительная техника
По данным ведомства, кроме спасателей и пожарных МЧС на месте работают аварийно-спасательные формирования Новосибирской области и другие службы. Всего в работах задействованы 280 человек и 68 единиц техники, в том числе инженерная и тяжелая.

"Группировка увеличена, чтобы в максимально короткие сроки завершить разбор завалов. По оперативной информации с места событий, одну лошадь удалось извлечь из-под завалов живой, еще три погибли под обломками", — говорится в сообщении. Психологи работают с родственниками людей, которые в момент обрушения находились в манеже конного клуба.

В свою очередь, начальник пресс-службы ГУМЧС по региону Павел Винаков сообщил, что к месту обрушения стягивается тяжелая техника для разбора металлических конструкций здания. По предварительным данным, для полного окончания работ может потребоваться еще четыре часа.

"Точная причина обрушения будет установлена специальной комиссией. Но мы можем констатировать большие объемы снега на крыше здания", — сказал представитель МЧС. Таким образом, одной из наиболее вероятных причин обрушения является "высокая снеговая нагрузка".

© МЧС РФ
Работа спасателей на месте обрушения конного клуба в Новосибирской области
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Происшествия
Обсуждение
2 пользователя оставили 2 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
  • romanxm
    Царствие Небесное всем погибшим, а пострадавшим скорейшего выздоровления.
    19:16
    19.01.2017
    ОтветитьНе отвечать
  • Владимир Казаев
    Начиная строить дачный домик , приобрел книгу А. Шепелева " Как построить сельский дом ". Так вот в этой книге есть подробный расчет кровли на все случаи . Учитывая зону строительства , характеристики грунта , количества осадков ( толщина снежного покрова ) ,наклон скатов крыши и т.д. И ,что ,самое главное - запас прочности ! Судя по обломкам , кровля была на металлических фермах . Материал - угловая сталь ,или профтруба . Вот работа для СК. Кто строил , расчеты , соответствие материала и т. д. ! Из-за разгильдяйства , халатности гибнут люди , животные . Как сложится судьба мальчишек , пронесут они свою любовь к лошадям и дальше - не известно . У одного из них и любовь , и мечта и ЖИЗНЬ - прервалась в один миг . Жаль.... Соболезную ...
    21:51
    19.01.2017
    ОтветитьНе отвечать
  • romanxm
    Царствие Небесное всем погибшим, а пострадавшим скорейшего выздоровления.
    19:16
    19.01.2017
    ОтветитьНе отвечать
  • Владимир Казаев
    Начиная строить дачный домик , приобрел книгу А. Шепелева " Как построить сельский дом ". Так вот в этой книге есть подробный расчет кровли на все случаи . Учитывая зону строительства , характеристики грунта , количества осадков ( толщина снежного покрова ) ,наклон скатов крыши и т.д. И ,что ,самое главное - запас прочности ! Судя по обломкам , кровля была на металлических фермах . Материал - угловая сталь ,или профтруба . Вот работа для СК. Кто строил , расчеты , соответствие материала и т. д. ! Из-за разгильдяйства , халатности гибнут люди , животные . Как сложится судьба мальчишек , пронесут они свою любовь к лошадям и дальше - не известно . У одного из них и любовь , и мечта и ЖИЗНЬ - прервалась в один миг . Жаль.... Соболезную ...
    21:51
    19.01.2017
    ОтветитьНе отвечать
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