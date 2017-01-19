Завалы на месте обрушения в конном клубе разбирают 280 человек

НОВОСИБИРСК, 19 янв — РИА Новости. Группировка МЧС на месте обрушения конного клуба в Бердске увеличена до 280 человек за счет прибывших 150 военнослужащих Сибирского спасательного центра МЧС России, сообщает ГУМЧС по региону.

Как сообщает СК, 19 января 2017 года произошло обрушение крыши конного клуба "Аллюр", расположенного вблизи поселка Нового Новосибирской области. В результате обрушения крыши погиб ребенок 15 лет и мужчина 45 лет, двое подростков получили травмы и находятся в больнице.

"Дополнительно 150 военнослужащих Сибирского спасательного центра МЧС России из райцентра Коченево (Новосибирская область) прибыли в Бердск для ликвидации последствий обрушения конного клуба", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, кроме спасателей и пожарных МЧС на месте работают аварийно-спасательные формирования Новосибирской области и другие службы. Всего в работах задействованы 280 человек и 68 единиц техники, в том числе инженерная и тяжелая.

"Группировка увеличена, чтобы в максимально короткие сроки завершить разбор завалов. По оперативной информации с места событий, одну лошадь удалось извлечь из-под завалов живой, еще три погибли под обломками", — говорится в сообщении. Психологи работают с родственниками людей, которые в момент обрушения находились в манеже конного клуба.

В свою очередь, начальник пресс-службы ГУМЧС по региону Павел Винаков сообщил, что к месту обрушения стягивается тяжелая техника для разбора металлических конструкций здания. По предварительным данным, для полного окончания работ может потребоваться еще четыре часа.

"Точная причина обрушения будет установлена специальной комиссией. Но мы можем констатировать большие объемы снега на крыше здания", — сказал представитель МЧС. Таким образом, одной из наиболее вероятных причин обрушения является "высокая снеговая нагрузка".