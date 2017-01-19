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Происшествия

Бизнесмен Тельман Исмаилов обжаловал начало своего банкротства

18:0819.01.2017
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Тельман Исмаилов. Архивное фото
© РИА Новости. Саид Царнаев
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Бывший владелец Черкизовского рынка, основатель группы АСТ бизнесмен Тельман Исмаилов подал кассационную жалобу на определение нижестоящего суда, который ввел в отношении него начальную процедуру банкротства — реструктуризацию долгов, сообщил в четверг на заседании арбитражного суда Московской области представитель финансового управляющего Исмаилова.

Черкизовский рынок закрыт
© РИА Новости. Егор Слизяк
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"Возможно, не все еще знают, что Исмаилов подал кассацию на введение процедуры банкротства ", — сказал представитель управляющего.

Арбитражный суд Московской области в августе признал обоснованным заявление БМ-Банка (прежнее название — Банк Москвы), входящего в группу ВТБ, о банкротстве Исмаилова, ввел в отношении него реструктуризацию долгов, включил задолженность бизнесмена перед банком в размере около 17,4 миллиарда рублей в реестр требований кредиторов и назначил финансовым управляющим должника Алексея Грудцина.

Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, арбитражный суд Московского округа 13 января зарегистрировал кассационную жалобу Исмаилова. Одновременно с жалобой Исмаилов подал ходатайство о восстановлении пропущенного процессуального срока. Это означает, что суд будет рассматривать жалобу только в том случае, если решит, что установленный законом срок обжалования был пропущен Исмаиловым по уважительной причине.

Арбитражный суд Московской области в четверг отложил на 21 февраля рассмотрение обоснованности требования швейцарского подразделения Deutsche Bank, который требует включить в реестр требований кредиторов Исмаилова долг по кредитам в размере более 1 миллиарда рублей, обеспеченный залогом недвижимости во Франции.

Предприниматель Исмаилов, контролирующий группу компаний АСТ и входящий в рейтинг богатейших бизнесменов России, в 2009 году столкнулся с масштабными претензиями со стороны правоохранительных органов к деятельности своего главного актива — Черкизовского рынка, крупнейшего в столице центра мелкооптовой торговли. Рынок был закрыт после того, как органы санитарного контроля обнаружили там многочисленные нарушения.

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