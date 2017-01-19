Следователи предъявили обвинение вероятному похитителю девочки в Оренбурге

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Следователи предъявили обвинение жителю Пермского края в похищении 12-летней девочки в Оренбурге, сообщила и.о. руководителя руководителя управления по взаимодействию со СМИ СК РФ Светлана Петренко.

Девочку похитили днем 17 января у жилого дома в Оренбурге. Сообщалось, что ее посадили в машину, применив насилие, и увезли в неизвестном направлении. Вечером девочку нашли живой и без видимых признаков насилия в районе городской свалки Оренбурга. По подозрению в преступлении был задержан 29-летний житель Пермского края. Он подтвердил причастность к похищению ребенка. СК РФ по Оренбуржью возбудил уголовное дело о похищении.

Как сообщила Светлана Петренко, следователи вскоре установили, что похититель действовал в одиночку и совершил преступление со второй попытки: "За 10 минут до этого он уже пытался увезти с собой на том же авто еще двух несовершеннолетних девочек, которым удалось отбиться от него".

"В настоящее время ему предъявлено обвинение в похищении ребенка, по ходатайству следствия судом он заключен под стражу. Следователями регионального СК России назначено множество экспертиз, в том числе молекулярно-генетические, изъята и исследуется одежда девочек, которых мужчина пытался затащить в машину", — сказала она.

Петренко подчеркнула, что в автомобиле были изъяты емкости с различной жидкостью, которой обвиняемый поил похищенную девочку, предположительно, "подавляя ее адекватное восприятие происходящего и волю к сопротивлению".

Ранее также сообщалось, что следователи проверят причастность мужчины к другим аналогичным преступлениям. Петренко отметила, что к настоящему моменту следователи располагают данными о том, что при проверке обвиняемого по ДНК-учетам уже выявлены совпадения с преступлениями против половой неприкосновенности двоих детей в Пермском крае в 2011 году.

"Вызывает бесконечное уважение к волонтерам, всем местным жителям и представителям СМИ, которые восприняли произошедшее как личную беду и проявили сплоченность, а также лучшие человеческие качества. Следственный комитет признателен всем неравнодушным гражданам, чья бдительность помогла найти ребенка живым и, возможно, предотвратить еще не одно похищение", — подчеркнула и.о. руководителя руководителя управления по взаимодействию со СМИ СК РФ.