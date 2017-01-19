Меняйло взял под личный контроль расследование обрушения в конном клубе

НОВОСИБИРСК, 19 янв — РИА Новости. Полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло взял под личный контроль расследование чрезвычайного происшествия в Бердске Новосибирской области, где обрушилась кровля конного клуба, сообщает пресс-служба полпреда.

Как сообщает СК, 19 января произошло обрушение крыши конного клуба "Аллюр", расположенного вблизи поселка Нового Новосибирской области. В результате обрушения крыши погиб ребенок 15 лет и мужчина 45 лет, двое подростков получили травмы и находятся в больнице.

"Полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло побывал на месте чрезвычайного происшествия в Бердске Новосибирской области, где обрушилась кровля манежа конного клуба, и взял под личный контроль ход расследования", — говорится в сообщении.

В полпредстве напомнили, что под завалами находилось семь человек, двое из которых, взрослый и ребенок, погибли, трое находятся в больнице с травмами различной степени тяжести.

На месте происшествия развернут оперативный штаб МЧС, организованы работы по разбору завалов. Работают спасатели, пожарные, кинологи, психологические службы. Кроме этого, представители следственного управления СК РФ по Новосибирской области устанавливают причину обрушения.