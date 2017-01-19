Прокуроры проверяют детсады под Белгородом после побега ребенка в мороз

ЯРОСЛАВЛЬ, 19 янв – РИА Новости. Прокуроры проверяют соблюдение мер безопасности в детских садах Ивнянского района Белгородской области, где двухлетняя девочка незаметно ушла домой без верхней одежды, сообщила прокуратура региона в четверг.

Ранее прокуратура Белгородской области сообщила о начале проверки по факту сообщений в СМИ, что из детсада "Аленушка" в селе Владимировка Ивнянского района сбежала девочка в колготках, майке и резиновых тапочках и пришла домой, находящийся в километре от дошкольного учреждения. На улице было около 5 градусов мороза. СУСКР по региону также проводит доследственную проверку. В районном управлении образования РИА Новости сообщили, что не все изложенные в СМИ факты достоверны, в частности, ребенок прошел до дома не более 300 метров.

"По заданию прокуратуры области в настоящее время прокуратурой района проводится проверка всех дошкольных учреждений района на предмет соблюдения требований действующего законодательства, предъявляемых к их безопасности", — говорится в сообщении прокуратуры.

Как отмечалось ранее, в детском саду не были закрыты входная дверь и калитка, что способствовало тому, чтобы ребенок беспрепятственно покинул учреждение.

"Таким образом, образовательной организацией не принято достаточных мер к безопасности нахождения детей в детском саду, в результате чего жизнь и здоровье указанного малолетнего ребенка были поставлены в опасность", — подчеркивает прокуратура.

Ведомство потребовало, чтобы виновные лица были привлечены к ответственности. При этом ранее руководство района уже приняло меры – воспитатель детсада уволена, а заведующая получила дисциплинарное взыскание.