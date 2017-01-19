Совфед хочет приравнять героизацию терроризма к пассивной форме террора

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Совет Федерации может рассмотреть обращение к национальным парламентам и межпарламентским организациям с предложением рассматривать героизацию терроризма как форму пассивного терроризма.

Как сообщила пресс-служба Совета Федерации, проект обращения был рассмотрен в четверг на заседании временной комиссии по информационной политике и взаимодействию со СМИ. Ее глава сенатор Алексей Пушков отметил, что работа над документом связана с реакцией некоторых зарубежных СМИ на убийство российского посла в Турции Андрея Карлова.

"Оправдания терроризма не может быть ни при каких условиях. Необходимо обратить на это внимание зарубежных парламентариев и призвать их поддержать позицию российских коллег", — заявил он.