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Происшествия

Исполнение невозможно: почему КС отказался платить акционерам ЮКОСа

16:4319.01.2017
(обновлено: 17:52 19.01.2017)
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Конституционный суд РФ. Архивное фото
© РИА Новости. Руслан Кривобок
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Илья Ремесло, юрист, для РИА Новости

В четверг Конституционный Суд РФ постановил, что решение Страсбургского суда о взыскании с России 1,9 миллиарда евро в пользу экс-акционеров ЮКОСа не соответствует нормам российской Конституции. "Россия вправе отступить от наложенных на нее обязанностей, если это единственный способ не нарушить Конституцию РФ", — заявил председатель КС Валерий Зорькин.

Офис нефтяной компании Юкос в Москве. Архив
© AFP 2017/ Maxim Marmur
Дело компании ЮКОС в Европейском суде по правам человека
Напомню историю взаимоотношений России и ЕСПЧ. Европейский суд по правам человека — международный судебный орган, который рассматривает дела в отношении всех государств Совета Европы, ратифицировавших Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод. Предметом рассмотрения дел в ЕСПЧ являются все вопросы, относящиеся к правам человека. Суд может рассматривать как споры между государствами, так и жалобы отдельных лиц.

Россия признала юрисдикцию ЕСПЧ 5 мая 1998 года, ратифицировав Европейскую конвенцию о правах человека.

© РИА Новости. Владимир Федоренко
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Дворец прав человека в Страсбурге, в здании которого расположен Европейский суд по правам человека

Ограничение национального судебного суверенитета

В законе о ратификации Конвенции (ст. 1) Россия признала обязательную юрисдикцию Европейского Суда по правам человека по толкованию и применению конвенции и протоколов к ней в случае предполагаемых нарушений Россией положений перечисленных международных договоров.

НК ЮКОС. Архивное фото
© РИА Новости. Владимир Вяткин
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Решение КС по ЮКОСу не будет иметь последствий для России, считает юрист
В соответствии с п. 4 статьи 15 Конституции РФ, общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора.

Таким образом, долгое время считалось, что Конвенция и решения ЕСПЧ являются составной частью правовой системы страны и обладают большей юридической силой, чем Конституция. Россия все эти годы была лишена значительной части суверенитета, не только признав нормы Конвенции, но и передав международному судебному органу неограниченное право толкования и применения норм внутреннего законодательства.

Конституция — высший источник права

В зале судебных заседаний. Архивное фото
© Fotolia/ Sebastian Duda
КС признал решение ЕСПЧ по ЮКОСу противоречащим Конституции
Так продолжалось до 14 июля 2015 года, когда было принято постановление Конституционного суда № 21-П, в котором было указано, что Конституция является высшим источником права в сравнении с международными договорами и решениями ЕСПЧ.

В декабре 2015 года президент России Владимир Путин подписал Федеральный конституционный закон о дополнительных полномочиях Конституционного суда РФ, позволивший этому органу признавать неисполняемыми решения международных судов.

Именно Конституция, а не акты международных судов, является проявлением воли народа и гарантией его прав. Российские власти исходили из логики, что согласно Конституции именно человек, его права и свободы являются высшей ценностью и данное положение превыше любого международного договора.

Иное означало бы полную ликвидацию суверенитета и фактическое внешнее управление страной посредством иностранных судебных решений.

Большинство других европейских стран мира в данном вопросе исходит из приоритета национальных Конституций.

Здание Совета Европы в Страсбурге. Архивное фото
© РИА Новости. Владимир Федоренко
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Совет Европы озабочен решением российского Конституционного суда по ЮКОСу
Например, ст. 53 Конституции Франции гласит, что если Конституционный совет, запрошенный президентом Республики, премьер-министром или председателем одной из палат, заявит, что международное обязательство содержит положение, противоречащее Конституции, то разрешение на его ратификацию или одобрение может быть дано только после пересмотра Конституции.

В Германии Конвенция о правах человека стоит ниже Основного закона, то есть на уровне федерального закона. Например, по делу Лаутси правительство ФРГ заявило, что не будет исполнять решения ЕСПЧ в части их несоответствия нормам национального права ФРГ. В Конституции Германии прямо указано, что единым и высшим источником права в стране является Конституция Германии, а международные акты, ратифицированные Германией, имеют силу обыкновенного закона.

Аналогичным образом дело обстоит в Австрии, Северной Ирландии, Италии, Великобритании. В последней правящая партия вообще заявила о намерении выйти из юрисдикции ЕСПЧ.

Как мы видим, в ограничении исполнения решений ЕСПЧ нет ничего особенного.

ЮКОС — злостный неплательщик налогов и нарушитель российских законов

© AFP 2017/ Denis Sinyakov
Здание нефтяной компании "ЮКОС" в Москве. Архивное фото

Решение ЕСПЧ по делу ЮКОСа представляет собой беспрецедентное даже для ЕСПЧ политизированное вмешательство во внутренние дела российского государства.

Так, ЕСПЧ признал Россию виновной в "неправомерном придании обратной силы примененному в отношении компании-заявителя законодательству, ограничивающему срок давности привлечения к ответственности за неуплату налогов".

При этом ЕСПЧ проигнорировал доводы российской стороны о том, что ЮКОС скрывал неуплату налогов и лоббировал нужные ему решения в органах власти. То есть, ЕСПЧ встал на сторону компании, являющейся крупнейшим неплательщиком налогов в истории современной России.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
© РИА Новости. Сергей Гунеев
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Песков о решении КС по делу ЮКОСа: Россия будет отстаивать свои интересы
Рассматривая вопрос о признании решения ЕСПЧ неисполнимым, Конституционный суд констатировал, что нефтяная компания прекратила существование как злостный неплательщик налогов и нарушитель российских законов.

Суд указал, что "деятельность компании с учетом занимаемого ею места в экономике страны, даже если оставить вне правового анализа справедливости способов формирования активов компании в стратегически важной и одной из наиболее доходных отраслей экономики, благодаря которым она вошла в число крупнейших хозяйствующих субъектов и, соответственно, крупнейших потенциальных налогоплательщиков в России, имела праворазрушающий эффект, препятствуя стабилизации конституционно-правового режима и публичного правопорядка".

Суд дал оценку и деятельности так называемых "акционеров ЮКОСа" — оффшорных компаний. Было отмечено, что мажоритарные акционеры ЮКОСа являются именно теми лицами, которые участвовали в незаконной деятельности компании, получая дивиденды, которые должны были в виде налогов поступать в бюджет.

При этом суд отметил, что Россия на основе доброй воли вправе произвести определенные выплаты бывшим акционерам ЮКОСа, пострадавшим от неправомерных действий ее менеджмента, "за счет вновь выявляемого имущества ЮКОСа".

© AFP 2017/ Denis Sinyakov
Логотип нефтяной компании "ЮКОС" в Москве. Архивное фото

Возврат суверенитета

Главный итог истории с решением ЕСПЧ — возврат Россией судебного суверенитета.

Критики решения Конституционного Суда заявляют, что Россия должна была соблюдать принятые на себя международные обязательства, несмотря ни на что. Однако такая логика игнорирует тот факт, что именно права и свободы человека являются высшей ценностью. Сторонники исполнения всех решений иностранных судов приносят эту ценность в жертву иностранному вмешательству во внутренние дела России.

Конституционный суд России. Архивное фото
© РИА Новости. Алексей Даничев
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Двое судей КС, возможно, выскажут особые мнения по делу ЮКОСа
Следует разделять позитивную роль ЕСПЧ в защите прав граждан, и политически мотивированные акты иностранных судов, представляющие собой злоупотребление правом. Сегодня этот суд обязал выплатить миллиарды за народный счет злостным неплательщикам налогов, а завтра примет решение о нелегитимности российских органов власти.

Не будем забывать, что не иностранные суды, а исключительно российский народ является единственным источником власти в стране.

 

 

 

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