В Новосибирске задолжавший бизнесмен заказал выколоть глаза кредитору

НОВОСИБИРСК, 19 янв – РИА Новости. Полицейские в Новосибирске задержали бизнесмена, который заказал исполнителю жестоко изувечить мужчину, у которого взял в долг 18 миллионов рублей, сообщает в четверг пресс-служба ГУМВД по Новосибирской области.
В ГУМВД пояснили, что незадолго до этого полицейские получили информацию о предпринимателе из Новосибирска, подыскивающем исполнителя тяжкого преступления. Сыщики установили, что мужчина взял в долг 18 миллионов рублей на развитие бизнеса, однако вернуть деньги не смог и решил изувечить своего кредитора.
В сообщении отмечается, что заказчик попросил исполнителя изувечить жертву "посредством ударов по голове, выкалывания глаз и применения электрошокера".
Следователь Главного следственного управления областного главка МВД возбудил уголовное дело по статье "Приготовление к умышленному причинению тяжкого вреда здоровью". Подозреваемый уже арестован.