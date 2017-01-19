В Петербурге суд арестовал бывшего свидетеля по делу "Хизб ут-Тахрир"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 янв — РИА Новости. Кировский районный суд Петербурга в четверг санкционировал арест предполагаемого участника петербургской ячейки международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", сообщила РИА Новости пресс-секретарь горсуда Дарья Лебедева.

Ранее источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщал о задержании гражданина Таджикистана Фархода Нурматова за участие в петербургской ячейке "Хизб ут-Тахрир". Источник сообщал, что первоначально Нурматов проходил по делу в качестве свидетеля, однако следствие смогло собрать достаточные доказательства, чтобы обвинить его в причастности к этому делу. По данным источника, Нурматов являлся сожителем Галины Яблоковой, матери Сергея Яблокова, осуждённого 30 марта 2016 года на 12,5 лет колонии строгого режима за организацию петербургской ячейки "Хизб ут-Тахрир".

"Кировский районный суд вынес в отношении Нурматова постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 17 марта. Ему вменяется часть 2 статьи 205.5 Уголовного кодекса РФ (участие в деятельности террористической организации)", — сказала Лебедева.

Официальный представитель УФСБ никак не комментирует данную информацию.