В Красноярске после пропажи тела из морга могут вскрыть могилу безродных

КРАСНОЯРСК, 19 янв — РИА Новости. Следователи в рамках расследования уголовного дела по факту пропажи тела пожилой женщины из морга в Красноярске могут назначить процедуру эксгумации тел безродных, среди которых, возможно, она могла быть похоронена, сообщила РИА Новости официальный представитель ГСУСК по региону Ольга Дегидь.

Ранее в СК сообщили, что 6 декабря 2016 года в отдел экспертизы поступило тело 88-летней женщины. На следующий день было проведено исследование, после чего санитар отвез тело в холодильную камеру, расположенную на цокольном этаже морга. Двенадцатого декабря 2016 года в регистратуру морга обратилась родственница умершей, но сотрудники морга не смогли выдать ей тело, так как обнаружили, что его нет на месте.

По данному факту СК возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК РФ (халатность). По данным СК, рассматриваются версии о случайном захоронении тела или об умышленном его похищении.

"Возможно, женщина была похоронена вместе с неопознанными телами. В рамках расследования дела может быть произведена эксгумация", — сказала Дегидь.

Она уточнила, что пока нет информации по срокам возможного проведения эксгумации.