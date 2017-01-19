Мосгорсуд оставил под стражей главу УСБ СКР Максименко по делу о взятке

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Мосгорсуд отказался отменять продление ареста главы управления собственной безопасности СК РФ Михаила Максименко по делу о взятке от криминального авторитета Шакро Молодого, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Прокурор просил суд закрыть от слушателей и прессы рассмотрение жалобы защиты Максименко. Сам обвиняемый поддержал данное ходатайство, но суд его отклонил.

"Решение Лефортовского суда оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения", — сказала судья.

Рассмотрение продления ареста полковнику Максименко в Лефортовском суде проходило в закрытом режиме и без участия обвиняемого — последний находился в институте имени Сербского, где ему проводилась стационарная судебно-психиатрическая экспертиза. По словам защитника Александра Вершинина, Максименко находился на обследовании 14 дней, а не 30 как планировалось.

В связи с указанным обстоятельством Максименко не был ознакомлен с материалами дела о продлении ареста. В четверг он участвовал в рассмотрении Мосгорсудом жалобы по видеоконвернеции. При этом Максименко изначально заявил ходатайство об ознакомлении его с материалами дела, но когда узнал, что в связи с этим придется откладывать заседание, отказался от своей просьбы и с материалами знакомится не стал.

Максименко и его защита были не против продления полковнику ареста, одна не соглашались со сроком продления — до 19 марта. Это и явилось поводом обжалования решения суда. "Что бы права Максименко не нарушались, пусть он находится в СИЗО, дайте ему ознакомиться с материалами, дайте ему право участвовать в суде первой инстанции, и пусть суд объективно решит", — сказал адвокат Вершинин, прося Мосгорсуд отменить решение суда первой инстанции.

Лефортовский суд Москвы 19 июля арестовал трех высокопоставленных офицеров Следственного комитета РФ: главу управления собственной безопасности ведомства Михаила Максименко, его заместителя Александра Ламонова и первого заместителя начальника столичного главка Дениса Никандрова, которые подозреваются в получении взятки в особо крупном размере от криминального авторитета Шакро Молодого за послабление обвинения Андрею Кочуйкову (известному также по прозвищу Итальянец).