Мосгорсуд оставил под стражей главу УСБ СКР Максименко по делу о взятке

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Мосгорсуд отказался отменять продление ареста главы управления собственной безопасности СК РФ Михаила Максименко по делу о взятке от криминального авторитета Шакро Молодого, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Решение Лефортовского суда оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения", — сказала судья.
Рассмотрение продления ареста полковнику Максименко в Лефортовском суде проходило в закрытом режиме и без участия обвиняемого — последний находился в институте имени Сербского, где ему проводилась стационарная судебно-психиатрическая экспертиза. По словам защитника Александра Вершинина, Максименко находился на обследовании 14 дней, а не 30 как планировалось.
Максименко и его защита были не против продления полковнику ареста, одна не соглашались со сроком продления — до 19 марта. Это и явилось поводом обжалования решения суда. "Что бы права Максименко не нарушались, пусть он находится в СИЗО, дайте ему ознакомиться с материалами, дайте ему право участвовать в суде первой инстанции, и пусть суд объективно решит", — сказал адвокат Вершинин, прося Мосгорсуд отменить решение суда первой инстанции.
Лефортовский суд Москвы 19 июля арестовал трех высокопоставленных офицеров Следственного комитета РФ: главу управления собственной безопасности ведомства Михаила Максименко, его заместителя Александра Ламонова и первого заместителя начальника столичного главка Дениса Никандрова, которые подозреваются в получении взятки в особо крупном размере от криминального авторитета Шакро Молодого за послабление обвинения Андрею Кочуйкову (известному также по прозвищу Итальянец).