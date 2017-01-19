Площадь обрушения в конном клубе под Новосибирском составила около 500 кв м

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Площадь обрушения конного клуба в Бердске Новосибирской области, по предварительным данным, составила порядка 500 квадратных метров, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"Предварительно, обрушились конструкции на площади 500 квадратных метров (из 800). Информация о пострадавших уточняется", — сказал собеседник агентства.

Как сообщил РИА Новости представитель Сибирского регионального центра МЧС РФ, к разбору завалов на месте ЧП уже привлечены свыше 40 человек и 15 единиц техники.

Ранее сообщалось, что под завалами могут находиться люди.