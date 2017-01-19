Зеленоградский суд назначил дату подготовки по делу об изъятии детей

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Зеленоградский суд Москвы первого февраля проведет подготовку по делу об изъятии детей из приемной семьи, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Наталья Большакова.

"Суд назначил досудебную подготовку по заявлению приемных родителей к органам опеки и полиции на первое февраля в 14.30", — сказала пресс-секретарь.

Ранее сообщалось, что 10 января работники детского сада обнаружили на теле ребенка следы побоев, которые, с его слов, нанес ему отец. Ребенок был доставлен в медицинское учреждение, где ему оказывается вся необходимая помощь. Впоследствии сотрудники органов опеки и попечительства Москвы изъяли из семьи 10 детей.