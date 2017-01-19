Кучерена считает, что безопасность медучреждений требует внимания

КРАСНОГОРСК (Московская область), 19 янв — РИА Новости. Вопросы обеспечения безопасности медицинских учреждений требуют определенного внимания, сказал адвокат, член ОП РФ, председатель СПЧ при губернаторе Подмосковья Анатолий Кучерена по поводу похищенного из родильного отделения ребенка в Подмосковье.

По данным следствия, в 2014 году 40-летняя жительница Красногорского района, потерявшая собственного ребенка, похитила из палаты родильного отделения месячного мальчика, от которого отказалась его биологическая мать. Установить предполагаемую похитительницу удалось по оперативной информации, поступившей в правоохранительные органы. В СК выяснили, что на протяжении двух с лишним лет женщина скрывала от родных биографию ребенка, приняв и воспитывая "отказника" как родного.

"Мы обязательно будем неоднократно возвращаться, я так думаю, к этому вопросу, потому что вопросы безопасности, вопросы прохода людей посторонних в соответствующие лечебные учреждения действительно требуют определенного внимания, в том числе, со стороны общественного контроля", — сказал Кучерена на заседании рабочей группы.

В свою очередь замминистра здравоохранения Подмосковья Ирина Солдатова отметила, что место нахождения ребенка планируется скрывать.

"Мы и так усилим охрану во всех Домах ребенка, потому что мы не хотим, чтобы знали, где находится этот ребенок. Мы хотим, чтобы он адаптировался, чтобы персонал и врачи могли спокойно работать", — сказала она.