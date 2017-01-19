МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Россиянин скончался от малярии после посещения индийского курорта Гоа, в январе 2017 года в России зафиксировано два завозных случая малярии, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

"Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека информирует, что в январе на территории страны зарегистрировано два завозных случая малярии в Ульяновской и Свердловской областях, один из которых закончился летальным исходом", — говорится в сообщении ведомства.

"В обоих случаях пострадавшие посещали с туристическими целями Индию (штат Гоа), где отмечали укусы комаров", — уточнили в Роспотребнадзоре.

Малярия широко распространена в странах с жарким климатом в регионах Африки, Азии, Латинской Америки и Океании. Роспотребнадзор просит учитывать данную ситуацию при планировании выездов за границу и настоятельно рекомендует перед выездом за пределы страны заблаговременно уточнять в территориальных органах Роспотребнадзора и у туроператоров сведения об эпидемиологической ситуации в стране планируемого пребывания.