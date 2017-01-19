Мосгорсуд признал законным продление ареста Никандрова

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Мосгорсуд признал законным продление ареста первого замглавы ГСУСК Москвы генерала Дениса Никандрова, обвиняемого в получении взятки, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Прокурор просил суд закрыть от слушателей и прессы рассмотрение жалобы защиты Никандрова. Сам генерал выступал категорически против этого. "Прокуратура и следствие хотят закрыть процесс, однако сами вкидывают прессе ложную информацию о якобы найденных у меня при обыске крупной суммы денег и дорогой недвижимости", — сказал Никандров. В итоге суд постановил провести заседание в открытом режиме.
Лефортовский суд Москвы 19 июля арестовал трех высокопоставленных офицеров Следственного комитета РФ: главу управления собственной безопасности ведомства Михаила Максименко, его заместителя Александра Ламонова и первого заместителя начальника столичного главка Дениса Никандрова, которые подозреваются в получении взятки в особо крупном размере от криминального авторитета Шакро Молодого за послабление обвинения Андрею Кочуйкову (известному также по прозвищу Итальянец).
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