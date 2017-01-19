Мосгорсуд признал законным продление ареста Никандрова

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Мосгорсуд признал законным продление ареста первого замглавы ГСУСК Москвы генерала Дениса Никандрова, обвиняемого в получении взятки, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Решение Лефортовского суда о продлении срока содержания под стражей обвиняемого Никандрова до 19 марта оставить без изменения, апелляционную жалобу защиты без удовлетворения", — сказал судья.

Прокурор просил суд закрыть от слушателей и прессы рассмотрение жалобы защиты Никандрова. Сам генерал выступал категорически против этого. "Прокуратура и следствие хотят закрыть процесс, однако сами вкидывают прессе ложную информацию о якобы найденных у меня при обыске крупной суммы денег и дорогой недвижимости", — сказал Никандров. В итоге суд постановил провести заседание в открытом режиме.

Никандров просил суд отпустить его из-под стражи, отмечая, что суд первой инстанции допустил нарушения его прав. По словам генерала, в ночь перед заседанием администрация СИЗО "умышленно осуществила переезд" его сокамерника, который закончился только в 1 час ночи, а в шесть часов утра его "подняли" и к 10 часам привезли в суд. "Заседание началось только в 18.00. Я был в узком помещении 12 часов без еды и питья, кроме как пытками это я назвать не могу. Просил суд по состоянию здоровья перенести заседание, но мне было отказано", — сказал Никандров.

Лефортовский суд Москвы 19 июля арестовал трех высокопоставленных офицеров Следственного комитета РФ: главу управления собственной безопасности ведомства Михаила Максименко, его заместителя Александра Ламонова и первого заместителя начальника столичного главка Дениса Никандрова, которые подозреваются в получении взятки в особо крупном размере от криминального авторитета Шакро Молодого за послабление обвинения Андрею Кочуйкову (известному также по прозвищу Итальянец).

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