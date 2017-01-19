В Ленобласти нашли тело мальчика, пропавшего 12 дней назад

МОСКВА/С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 янв — РИА Новости. В Ленинградской области нашли тело мальчика, пропавшего 12 дней назад; труп был обнаружен в реке Ижора, сообщила и.о. руководителя управления взаимодействия со СМИ Следственного комитета России Светлана Петренко.

Шестилетний ребенок пропал в городе Коммунар утром 7 января, отправившись во двор гулять с собакой.

В СК рассказали, что очевидцы видели, как мальчик гулял с собакой вдоль берега реки. К поискам были привлечены водолазы МЧС и Минобороны, а также волонтеры.

"Сегодня следователями-криминалистами СУ СК России по Ленинградской области с помощью квадрокоптера, предоставленного волонтерами, в реке Ижора было обнаружено тело мальчика", — сообщила Петренко.

Сейчас следователи выясняют обстоятельства случившегося. Точную причину смерти подростка должна установить судебно-медицинская экспертиза, в качестве предварительной версии трагедии рассматривается несчастный случай.

Расследование уголовного дела контролирует председатель СКР Александр Бастрыкин, добавили в ведомстве.