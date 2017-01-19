В Ленобласти продолжают разбирать завалы в жилом доме после взрыва газа

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 янв — РИА Новости. Спасатели продолжают разбор поврежденных в результате взрыва бытового газа строительных конструкций жилого дома в деревне Лаголово Ломоносовского района, сообщает пресс-служба ГУМЧС по Ленинградской области.

Сообщение о происшествии в деревне Лаголово по улице Советской, дом 8 поступило в 17.30 мск 18 января. В результате взрыва газа в одной из квартир на втором этаже были повреждены межэтажные и потолочные перекрытия. Площадь разрушения составила около 20 квадратных метров. Открытое горение было ликвидировано в 19.30. Пожарно-спасательными подразделениями был произведен частичный разбор завалов с привлечением тяжелой техники. Для анализа повреждений и выявления дефектов здания задействован диагностический комплекс "Стрела-П". Жильцы дома были размещены у родственников и в пункте временного размещения в гостинице поселка Большая Ижора.

"В деревне Лаголово продолжаются работы по разбору поврежденных в результате взрыва газа строительных конструкций жилого дома. С помощью крана спасатели Ленинградской области проводят демонтаж поврежденных железобетонных плит кровли и перекрытия между вторым этажом и чердаком. Группировка сил и средств составляет 71 человек и 19 единиц техники", — говорится в сообщении. Вопрос о дальнейшей эксплуатации здания будет решаться после проведения демонтажных работ.

Как отмечается в сообщении, на заседании комиссии по ЧС Ломоносовского муниципального района принято решение по проведению дальнейших аварийно-спасательных работ с привлечением специальной техники, решен вопрос о выплате компенсаций жителям дома. Каждой зарегистрированной в пострадавшем доме семье администрацией Ломоносовского муниципального района будет выплачено 40 тысяч рублей.

Ранее источник в экстренных службах региона сообщал, что один человек может находиться под завалами дома после взрыва газа.