В Коми ребенок погиб от ожога из-за прорыва трубы отопления

МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. Трехлетняя девочка в Коми погибла от ожога из-за прорвавшейся трубы в квартире, сообщает в четверг управление Следственного комитета по региону.

По версии следствия, 19 января в городе Печора в квартире обнаружено тело трехлетнего ребенка с признаками термического ожога паром. Следователи заявили, что мать ушла в магазин, оставив дочь одну в квартире спящей. При этом через некоторое время в одной из комнат прорвало трубу с горячей водой. Когда мать вернулась домой, девочка была мертва.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Коми возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", — говорится в сообщении.

В настоящее время проводится осмотр места происшествия, решаются вопросы, связанные с назначением судебно-медицинской экспертизы, допрашиваются родители, свидетели, очевидцы, иные лица. В рамках расследования уголовного дела будет истребована и изучена документация из обслуживающей дом организации, а также проверено соблюдение установленных правил подачи горячей воды в жилой фонд.

Также будут выяснены условия содержания и воспитания ребенка в данной семье, а также причины и условия, которые способствовали возникновению данной ситуации. По итогам этой работы следователем СК будут приняты необходимые меры профилактического характера.