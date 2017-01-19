Решение КС по ЮКОСу не будет иметь последствий для России, считает юрист

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Решение Конституционного суда РФ, признавшего невозможным исполнение Россией постановления ЕСПЧ о выплате экс-акционерам ЮКОСа 1,9 миллиарда евро, не будет иметь никаких последствий для российского государства, заявила РИА Новости партнер адвокатского бюро "Коблев и партнеры" Ольга Линева.

Конституционный суд РФ в четверг разрешил России не выплачивать экс-акционерам ЮКОСа 1,9 миллиардов евро компенсации, присужденной им Европейским судом по правам человека, поскольку исполнение этого решения привело бы к нарушению российской конституции. В июле 2014 года ЕСПЧ обязал РФ выплатить бывшим акционерам ЮКОСа около 1,9 миллиарда евро компенсации за нарушение их прав на судебную защиту и справедливое судебное разбирательство.

"Сегодняшнее решение КС РФ не стало неожиданным и, на мой взгляд, никаких последствий для России не несет", — сказала Линева.

По словам Линевой, несмотря на то что в соответствии с нормами Конвенции договаривающиеся стороны должны исполнять окончательные постановления ЕСПЧ по всем делам, в которых они являются сторонами, в последнее время все чаще это положение сторонами игнорируется.

"Решения не исполняются не только в России, но и в Европе. Существующая проблема отказа от исполнения судебных решений по сути никак не решается", — подчеркнула собеседница агентства.

Она, в частности, напомнила о двух делах, касавшихся избирательных прав заключенных, в которых Великобритания не исполнила постановления ЕСПЧ, — "Джон Херст против Соединенного Королевства (No. 2)" и "Гринс и М. Т. против Соединенного Королевства".