В Подмосковье досрочно сняли полномочия с трех депутатов

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Прокуроры добились досрочного прекращения полномочий трех депутатов в Подмосковье, нарушивших антикоррупционное законодательство, сообщает прокуратура Московской области.

"По результатам прокурорских проверок досрочно прекращены полномочия трех депутатов муниципальных образований Московской области, нарушивших антикоррупционное законодательство", — говорится в сообщении ведомства.

Так, ряд депутатов представительных органов городского округа Долгопрудный и городского поселения Селятино Наро-Фоминского района не предоставили сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

В связи с этим прокуроры внесли в советы депутатов муниципальных образований представления, после рассмотрения которых полномочия трех депутатов, нарушивших антикоррупционное законодательство, были досрочно прекращены.