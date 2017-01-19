В Саратовской области главу района заподозрили в афере с землей

САРАТОВ, 19 янв — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Глава одного из районов Саратовской области подозревается в злоупотреблении полномочиями, связанном продажей муниципальных земель, сообщило в четверг региональное управление СК РФ.

Ранее источник в правоохранительных органах региона сообщил РИА Новости, что следователи в среду задержали главу Марксовского района Саратовской области Олега Тополя, которому в четверг исполнилось 56 лет. По его словам, в отношении Тополя возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями. Подробности дела собеседник агентства не уточнил.

"В отношении 56-летнего главы одного из муниципальных районов Саратовской области возбуждено уголовное дело по статье "злоупотребление должностными полномочиями, совершенное главой органа местного самоуправления"… Подозреваемый задержан. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении.

Подозреваемому грозит до семи лет лишения свободы.

По данным следствия, в 2014 году глава района предоставил в собственность своему знакомому земельные участки с целью вывода их из муниципальной собственности. Следователи установили, что 16 января 2017 года по указанию главы района фиктивный собственник земли продал ее, а вырученные 360 тысяч рублей передал супруге подозреваемого, которая действовала по поручению чиновника. Эта сумма впоследствии была изъята у женщина оперативниками УФСБ.

Олег Тополь с октября 2013 года занимал пост главы администрации Марксовского района, а 26 октября 2016 года был избран на должность главы этого района. В 2010-2013 годах Тополь был главой администрации Энгельса, второго по величине города Саратовской области.