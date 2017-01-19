В Петербурге свидетель по делу ячейки "Хизб ут-Тахрир" стал обвиняемым

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 янв — РИА Новости. Кировский районный суд Петербурга в четверг рассмотрит ходатайство об аресте предполагаемого участника петербургской ячейки международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", который ранее проходил в деле в качестве свидетеля, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

По данным источника, гражданин Таджикистана Фарход Нурматов являлся сожителем Галины Яблоковой, матери Сергея Яблокова, осуждённого 30 марта 2016 года на 12,5 года колонии строгого режима за организацию петербургской ячейки "Хизб ут-Тахрир".

"Первоначально Фарход Нурматов проходил по делу в качестве свидетеля, однако следствие смогло собрать достаточные доказательства, чтобы обвинить его в причастности к организации террористической деятельности и участии в ней, часть 2 статьи 205.5 Уголовного кодекса", — сказал собеседник агентства.

По данным источника, Нурматов был задержан в среду сотрудниками петербургского управления ФСБ и Центра Э. В четверг Кировский районный суд рассмотрит ходатайство об его аресте.

Официальный представитель УФСБ никак не комментирует данную информацию. В пресс-службе суда РИА Новости сообщили, что на данный момент материалы по делу Нурматова дежурному судье не поступали.