На Сахалине проверяют информацию об удалении женщине здоровой почки

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 19 янв — РИА Новости. Следователи начали проверку после того, как в интернете появилась информация об удалении здоровой почки женщине в Сахалинской области, сообщает в четверг управление Следственного комитета по региону.

Уточняется, что 19 января в интернете появилась информация о том, что в результате врачебной ошибки жительнице города Макарова удалили здоровую почку.

"Следственным отделом по городу Южно-Сахалинск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области по данной информации незамедлительно организовано проведение доследственной проверки", — говорится в сообщении.

Следствием проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Ранее в четверг пресс-служба региональной прокуратуры сообщила, что Сахалинская областная больница заплатит пациентке 1,3 миллиона рублей за врачебную ошибку.