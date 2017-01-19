На Сахалине проверяют информацию об удалении женщине здоровой почки

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 19 янв — РИА Новости. Следователи начали проверку после того, как в интернете появилась информация об удалении здоровой почки женщине в Сахалинской области, сообщает в четверг управление Следственного комитета по региону.
"Следственным отделом по городу Южно-Сахалинск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области по данной информации незамедлительно организовано проведение доследственной проверки", — говорится в сообщении.
Следствием проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
Ранее в четверг пресс-служба региональной прокуратуры сообщила, что Сахалинская областная больница заплатит пациентке 1,3 миллиона рублей за врачебную ошибку.