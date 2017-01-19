В Рязани взорвался автомобиль из-за прикрепленной к нему бомбы

ЯРОСЛАВЛЬ, 19 янв – РИА Новости. Уголовное дело о покушении на убийство возбуждено в Рязани, где иномарка взорвалась после того, как ее завела девушка-водитель; следователи обнаружили прикрепленное к автомобилю взрывное устройство, сообщает СУ СКР по региону в четверг.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное общественно опасным способом)", — говорится в сообщении.

По данным следствия, около 15.40 в среду на проезжей части улицы Свобода города Рязани в районе дома № 74 произошел взрыв в автомобиле Suzuki Grand Vitara под управлением местной жительницы.

"В результате взрыва женщина-водитель получила телесные повреждения и была доставлена в медицинское учреждение, где ей оказали медицинскую помощь. Автомобиль получил механические повреждения… Установлено, что к кузову автомобиля было прикреплено взрывное устройство, снабженное поражающими элементами", — говорится в сообщении.

Следствие уточняет, что в качестве приоритетных рассматриваются версии, что покушение на убийство связано со служебной деятельностью либо личной жизнью потерпевшей.