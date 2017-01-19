В Казани наркосбытчик при задержании напал на полицейских с ножом

КАЗАНЬ, 19 янв — РИА Новости, Ирина Дурницына. Сотрудники полиции получили ножевые ранения при задержании ранее судимого предполагаемого наркосбытчика в Казани, сообщает МВД по Татарстану.

"Сотрудники управления МВД по Казани 16 января выехали на задержание подозреваемого в хранении и сбыте наркотиков. Ранее судимый 46-летний житель Московского района сам открыл дверь, но увидев полицейских, стал всячески препятствовать им войти внутрь. Когда это ему не удалось, он стал наносить им удары ножом", — говорится в сообщении.

По информации МВД, два сотрудника отдела по контролю за оборотом наркотиков получили ножевые ранения. Несмотря на это, нападавший был задержан подоспевшими на помощь коллегами и доставлен в отдел полиции. Оба раненых сотрудника полиции были госпитализированы. Одному из них, получившему несколько проникающих ранений, была проведена срочная операция.

В ходе дальнейших следственных действий по месту жительства нападавшего полицейские обнаружили и изъяли 86 свертков с веществом бурого цвета, весом более 74 граммов. Результаты экспертизы показали, что изъятое является наркотическим средством гашиш.

За нападение на сотрудников полиции в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа". По решению Московского районного суда Казани подозреваемый арестован. Также ему предстоит отвечать по статье "незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в значительном размере".