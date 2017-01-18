Полиция нашла машину подозреваемых в стрельбе по водителю Lexus в Москве

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Автомобиль, на котором скрылись подозреваемые в стрельбе в центре Москвы, был найден брошенным на западе города, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.

Ранее старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова сообщила о возбуждении уголовного дела по факту покушения на убийство мужчины в центре Москвы. По версии следствия, вечером 18 января неизвестные лица совершили не менее одного выстрела в водителя автомобиля марки Lexus на Шмитовском проезде, после чего скрылись. Мужчина 1971 года рождения с огнестрельным ранением доставлен в медицинское учреждение города.

"Для розыска и задержания подозреваемых в совершении преступления были организованы мероприятия, предусмотренные планом "перехват", в ходе которых иномарка, предположительно на которой злоумышленники скрылись с места происшествия, была найдена полицейскими брошенной на Пятницком шоссе", — сказал собеседник агентства.

В полиции добавили, что в настоящее время подозреваемые разыскиваются.