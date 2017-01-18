В Иркутской области выявили стеклоомыватель с превышением норм метанола

ИРКУТСК, 18 янв – РИА Новости. Спиртосодержащую продукцию, в которой содержание метанола превышено в 500 раз, арестовали в Иркутской области после проверки одного из магазинов в Усть-Куте, сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Масштабные проверки, в том числе предприятий, реализующих алкоголь, участились в России в декабре после случая массового отравления людей в Иркутской области косметическим средством "Боярышник", содержащим метиловый спирт, от употребления которого в регионе погибли 76 человек. По данному факту СК РФ заведено уголовное дело, ведется расследование.

В результате внеплановой проверки магазина "Автозапчасти" в городе Усть-Куте "выявлен факт реализации спиртосодержащей продукции, не соответствующей Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору", говорится в сообщении.

Отмечается, что лабораторные исследования изъятых стеклоомывающих жидкостей "Даль", Gleidexclusive, Arctica, произведенных в Москве, и Cleaner из Новосибирска показали, что превышение гигиенических нормативов по содержанию метанола в них составляет от 180 до 510 раз. На всю продукцию наложен арест, уточняют в ведомстве, информация направлена в следственный отдел по городу Усть-Куту СУСК РФ по Иркутской области.